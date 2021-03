Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Bad Ditzenbach - Rote Ampel übersehen

Ins Krankenhaus musste am Mittwoch eine Frau nach einem Unfall bei Bad Ditzenbach.

Ulm (ots)

Die 27-Jährige war gegen 19.30 Uhr auf der Bundesstraße von Mühlhausen in Richtung Gosbach unterwegs. Bei einer Baustelle übersah sie, dass der Vorausfahrende an einer roten Ampel angehalten hatte. Sie fuhr mit ihrem Opel auf den Dacia auf. Dabei zog sie sich leichte Verletzungen zu. Der Rettungsdienst brachte sie in ein Krankenhaus. Der 38-jährige Dacia-Fahrer blieb unverletzt. Der Sachschaden an den Autos beträgt laut Polizei rund 15.000 Euro. Sie blieben fahrbereit.

