POL-OF: Pressebericht des Polizeipräsidiums Südosthessen vom 19.09.2020

1. Brand von Müllcontainern in Offenbach Zu einem Mülltonnenbrand in der Richard-Wagner-Straße in Offenbach wurde die Feuerwehr und Polizei am frühen Samstagmorgen gegen 02.30 Uhr gerufen. Beim Eintreffen der Streife vor Ort stand eine Mülltonnenbox mit mehreren Müllcontainern bereits in Vollbrand. Durch die hinzugeeilte Feuerwehr konnte der Brand schnell unter Kontrolle gebracht und gelöscht werden, wodurch ein Übergreifen auf ein Gebäude und in der Nähe abgestellte Fahrzeuge verhindert wurde. Allerdings barsten durch die starke Hitzeentwicklung Scheiben eines Treppenhauses und an einem unmittelbar neben der Box abgestellten PKW schmolzen Fahrzeugteile. Einer ersten Schätzung nach beläuft sich der Sachschaden auf ca. 40.000 Euro. Hinweise zur Brandentstehung nimmt das 2. Polizeirevier in Offenbach unter der Telefonnummer 069/8098-5200 entgegen.

