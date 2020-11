Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Unbekannte Täter setzten Strohmiete in Brand

Zeugen gesucht

Heinsberg-HorstHeinsberg-Horst (ots)

Unbekannte Täter setzten in der Nacht zu Donnerstag (19. November), gegen 1.20 Uhr, an der Von-Kesseler-Straße eine Strohmiete mit mehreren hundert Strohballen in Brand. Die Feuerwehr konnte diese nur noch kontrolliert abbrennen lassen. Zeugen, die Hinweise auf den Verursacher des Brandes geben können, werden gebeten, sich mit dem Kriminalkommissariat Geilenkirchen unter der Telefonnummer 02452 920 0 in Verbindung zu setzen.

