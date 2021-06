Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Bargeld aus Wohnung gestohlen

Ludwigshafen (ots)

Am 28.06.2021, zwischen 07:10 Uhr und 12:45 Uhr, brachen unbekannte Täter in eine Wohnung in der Ebertstraße ein. Sie stahlen mehrere hundert Euro Bargeld.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell