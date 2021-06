Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: 10.000 Euro Schaden

Ludwigshafen (ots)

Ein Sachschaden von etwa 10.000 Euro ist das Resultat eines Unfalls am 27.06.2021, gegen 11:15 Uhr, in der Saarlandstraße. Eine 45-Jährige war an einer roten Ampel auf einen 67-jährgen Motorradfahrer aufgefahren. Dieser stürzte in der Folge des Zusammenstoßes. Er wurde zur Abklärung etwaiger Verletzungen in ein Krankenhaus verbracht.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell