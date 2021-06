Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden

Ludwigshafen, Ernst-Eiselen-Straße (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden kam es am Samstagvormittag in der Ernst-Eiselen-Straße in Ludwigshafen. Die Lenkerin eines PKW BMW befuhr die Ernst-Eiselen-Straße und wollte vor Ort in eine Garage einparken. Hierbei touchierte sie eine Straßenlaterne und kollidierte mit einem Carport. Die PKW-Lenkerin wurde bei dem Verkehrsunfall nicht verletzt. Es entstand ein wirtschaftlicher Schaden von circa 50.000 EUR.

