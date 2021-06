Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Sachbeschädigung am PKW

Ludwigshafen-Oggersheim, Poststraße (ots)

Am Samstag, 26.06.2021 kam es in der Zeit zwischen 20:00 Uhr und 22:18 Uhr zu einer Sachbeschädigung an einem PKW BMW X5. Unbekannte Täter beschädigten mittels Stahlkugeln sowohl die Heckscheibe, als auch den Kofferraumdeckel des Fahrzeugs. Die Kugeln wurden vermutlich mittels einer Schleuder auf das geparkte Fahrzeug geschleudert. Durch die Tat entstand ein wirtschaftlicher Schaden von etwa 2000 EUR. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei nach Zeugen, die Wahrnehmungen im genannten Zeitraum in der Poststraße, im Ludwigshafener Stadtteil Oggersheim machen können. Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion 2 unter der Rufnummer 0621-963.-2222 zu melden.

