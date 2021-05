Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen - Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen

Hattingen (ots)

Am 29.05.2021, gegen 10:35 Uhr, befuhr eine 56 jährige Leverkusenerin mit ihrem Pkw Hyundai die Straße Wodantal (K33) in Fahrtrichtung Sprockhövel. In Höhe eines Parkplatzes, zwischen Paasstraße und Stadtgrenze Sprockhövel, wendete sie ihren Pkw auf der Fahrbahn. Eine nachfolgende 59 jährige Mettmannerin, mit ihrem Pkw Seat, erkannte das Wendemanöver zu spät und es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Beide Unfallbeteilgten wurden verletzt in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussetn abgeschleppt werden. Auslaufende Betriebstoffe wurden durch die Feuerwehr beseitigt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 20.000 Euro.

