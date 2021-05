Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Ennepetal- Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Ennepetal (ots)

Am 29.05.2021, gegen 15:55 Uhr, befuhr ein 21 jähriger Ennepetaler mit seinem Mountainbike die Loher Straße in Fahrtrichtung Neustraße. In Höhe einer Engstelle im Baustellenbereich übersah er einen verkehrsbebingt bremsenden Pkw vor sich, woraufhin er selbst stark abbremsen musste. Bei seinem Bremsmanöver geriet er zu Fall und verletze sich leicht. Der 21 jährige Ennepetaler wurde vorsorglich in ein Krankenhaus verbracht. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 250 Euro.

