Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Schwelm - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Schwelm (ots)

Am 29.05.2021, gegen 11 Uhr, befuhr eine 56 jährige Wuppertalerin mit ihrem Pkw Hyundai die Hauptstraße in Fahrtrichtung Untermauerstraße. In Höhe einer Grundstückszufahrt übersah sie einen 22 jährigen Wuppertaler, welcher sich parallel zur Fahrbahn, in gleicher Richtung fahrend, auf dem Fahrradweg befand. Als sie nach rechts in die Grundstückseinfahrt bog, kam es zum Zusammenstoß der beiden Beteiligten. Der 22 Jährige verletzte sich dabei leicht. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 2800 Euro.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell