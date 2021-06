Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Verkehrsunfallflucht in der Rheinallee

Ludwigshafen-Innenstadt (ots)

Am Freitagabend, den 25.06.2021, kam es zwischen 17:50 Uhr und 18:00 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht in der Rheinallee 22 in Ludwigshafen am Rhein. Ein 74-Jähriger aus Ludwigshafen hatte sein Auto am rechten Fahrbahnrand in einer Parkbucht geparkt. Innerhalb der zehn Minuten, in denen der 74 - Jährige sich von seinem Auto entfernt hatte, muss ein anderes Auto die hintere linke Tür seines Autos beim Vorbeifahren beschädigt haben und danach unerkannt geflüchtet sein. Hierdurch entstand ein Schaden von ungefähr 1.000 Euro. Aktuell sind keine Hinweise zu dem geflüchteten Fahrer oder seinem Auto bekannt. Zeugen, die Hinweise auf das gesuchte Auto oder den Fahrer geben können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Beethovenstraße 36, 67061 Ludwigshafen, 0621/963-2122, piludwigshafen1@polizei.rlp.de, in Verbindung zu setzen.

