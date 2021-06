Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Beschädigte Eingangstür an einer Bäckerei

Ludwigshafen, Leuschnerstraße (ots)

Unbekannte Täter beschädigten im Zeitraum zwischen Samstag, 26.06.2021, 20 Uhr und Sonntag, 27.06.2021, 01:29 Uhr die Personaleingangstür einer Bäckerei in der Leuschnerstraße. Durch die Tat wurde die doppelverglaste Tür teilweise beschädigt und die erste Schicht zerbrochen. Hierbei entstand ein wirtschaftlicher Schaden von circa 400 EUR. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei nach Zeugen, die im Tatzeitraum Wahrnehmungen im Bereich der Leuschnerstraße/Bürgerstraße machen konnten. Hinweise nimmt die Polizei in Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621-963-2222 entgegen.

