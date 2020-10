Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfallflucht dank aufmerksamer Zeugin geklärt

AsbachAsbach (ots)

Am Dienstagnachmittag ereignete sich eine Verkehrsunfallflucht auf einem Parkplatz in der Hospitalstraße in Asbach. Die 79 - jährige Unfallverursacherin touchierte beim Ausparken einen geparkten PKW im Bereich der Fahrzeugfront und entfernte sich von der Unfallstelle, ohne den Schaden zu melden. Eine aufmerksame Zeugin beobachtete den Unfall und notierte sich das amtliche Kennzeichen der Fahrerin. Die Fahrzeughalterin konnte zunächst nicht angetroffen werden. Sie erschien kurze Zeit später bei ihrer zuständigen Polizeidienststelle und gab an, den Unfall nicht bemerkt zu haben.

