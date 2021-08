Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schramberg, Lkrs. RW) Nächtliche Spritztour mit Folgen

Schramberg (ots)

Mit einem nicht zugelassenen, alten und erheblich ramponierten Ford haben zwei Jugendliche in der Nacht zum Sonntag zwischen Hardt und St. Georgen eine Spitztour gemacht. Dabei sind sie auf der Kreisstraße einer Polizeistreife begegnet. Nun erwartet den Fahrer, der keinen Führerschein hatte, eine Anzeige. Die Streife war bei einer Routinefahrt und bemerkte an der Einmündung "Maurerhäusle" das Auto, dass plötzlich anhielt und rückwärts fuhr. Als die Beamten den Kleinwagen kurz darauf kontrollierten, war jedoch lediglich der Beifahrer anwesend. Der Fahrer, der inzwischen namentlich bekannt ist, hatte kurz zuvor bereits Fersengeld gegeben und war dann spurlos verschwunden. Wie es sich herausstellte, war das Auto offenbar ein Geburtstagsgeschenk für einen 18-Jährigen, der mit einer Gruppe an einem nahegelegenen Schuppen feierte. Den Autoschlüssel stellten Beamten sicher.

