Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Ennepetal- Brand in der Neuenlander Straße

Ennepetal (ots)

Eine 25-Jährige Ennepetalerin bemerkte am Donnerstag bei einem Spaziergang eine Rauchentwicklung sowie das Ertönen eines Rauchmelders aus dem Dachgeschossfenster eines Mehrfamilienhauses an der Neuenlander Straße. Sie verständigte die Rettungskräfte. Eine 60-jährige Wohnungsinhaberin befand sich in der Wohnung und wurde durch die Feuerwehr nach draußen begleitet. Der Lebensgefährte befand sich bereits vor dem Wohnhaus. Nach bisherigen Erkenntnissen war ein im Flur gelagerter Müllsack für die Rauchentwicklung verantwortlich, indem unter anderem auch glimmende Zigarettenreste entsorgt wurden. Das Feuer wurde durch die Feuerwehr gelöscht, Fremdschaden entstand nicht. Die Wohnungsinhaberin sowie ihr Lebensgefährte wurden vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht.

