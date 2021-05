Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Breckerfeld - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Breckerfeld (ots)

Am 12.05.2021, um 15:15 Uhr, kommt es auf der Frankfurter Straße zwischen dem Kreisverkehr an der Prioreier Straße und dem Windmühlen Center zu einem Auffahrunfall unter der Beteiligung von 3 Pkw. Die Pkw befinden sich zuvor aus FR Prioreier Straße kommend in Fahrtrichtung Windmühlenstraße im Rückstau an einer Rotlicht zeigenden LZA. Nachdem die LZA an der Kreuzung Frankfurter Straße/Windmühlenstraße/Am Eispalast auf Grünlicht wechselt, fährt eine 33-jährige Frau aus Schalksmühle mit ihrem Pkw, Mitsubishi Outlander, an. Ein hinter ihr ebenfalls anfahrender 48-jähriger Breckerfelder fährt ihr dabei mit seinem Pkw, Skoda Octavia, auf. Es kommt zum Zusammenstoß beider Pkw. Eine 18-jährige Breckerfelderin übersieht den Zusammenstoß und kann nicht mehr rechtzeitig abbremsen und fährt mit ihrem Pkw, Ford Focus, auf die stehenden Pkw auf. Der 48-jährige Breckerfelder wird durch den Aufprall leicht verletzt und mittels Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Sein Pkw ist nicht mehr fahrbereit und muss vor Ort abgeschleppt werden. Währen der Unfallaufnahme kommt es für ca. 1,5 Stunden zu Verkehrsbeeinträchtigungen im Bereich der Unfallstelle.

