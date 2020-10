Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Fischerbach - Suche nach vermisstem Kind erfolgreich beendet

Fischerbach (ots)

Die Vermisstensuche nach einer 8-Jährigen konnte am Sonntagabend erfolgreich beendet werden. Das Mädchen verbrachte mit ihrer Familie Urlaub auf einem Bauernhof, wo sie ab dem späteren Nachmittag nicht mehr auffindbar war. Auch intensive Suchmaßnahmen durch mehrere am Hof anwesenden Personen führten zunächst nicht zum Auffinden, weshalb am Abend die Polizei informiert wurde. Durch Polizeibeamte des Polizeireviers Haslach konnte das Kind, versteckt unter einem Heuhaufen, kurz nach 20:30 Uhr wohlbehalten aufgefunden werden. Ein bereits auf Anflug befindlicher Polizeihubschrauber konnte daher noch vor seinem Eintreffen wieder `abdrehen`. Die Vermisste wurde anschließend wohlauf in die Obhut ihrer Erziehungsberechtigten übergeben.

