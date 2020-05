Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Heidenheim - VW in Flammen

Der Brand eines Autos führte am Sonntag in Heidenheim zu einem Feuerwehreinsatz.

Ulm (ots)

Gegen 19.45 Uhr war ein VW-Fahrer in der Wilhelmstraße unterwegs. Der Mann bemerkte einen gummiartigen Geruch und fuhr deshalb auf einen Parkplatz. Dort sah er im Motorraum eine kleine Flamme, die schlagartig auf das Auto übergriff. Das sagte der Mann später der Polizei. Die Feuerwehr kam und löschte den Brand. Am Auto entstand Totalschaden in noch unbekannter Höhe. Hinweise auf eine Straftat liegen der Polizei nicht vor.

