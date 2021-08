Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz-Staad) Fahrradfahrerin bei Unfall schwer verletzt (22.08.2021)

Konstanz (ots)

Eine 33-jährige Fahrradfahrerin hat sich am Sonntagmittag gegen 13 Uhr durch eine Kollision mit einem Verkehrsschild schwer verletzt. In der Eichhornstraße fuhr eine Frau auf dem Fahrradweg in Richtung Bodensee-Therme, als Sie auf Höhe der Hausnummer 57 gegen ein Verkehrsschild fuhr und stürzte. Ein Krankenwagen brachte sie in eine Klinik.

