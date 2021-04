Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Brennender Mülleimer an Haltestelle

Hemer (ots)

Am Mittwochabend um 22.45 Uhr brannte an der Hauptstraße an der Bushaltestelle "Westig Drehscheibe" ein Mülleimer. Zwei Zeugen versuchten zunächst, sie mit Hilfe einer Getränkeflasche zu löschen. Als dies nicht gelang, riefen sie die Feuerwehr. Übrig blieb ein geschmolzener Müllbehälter. (cris)

