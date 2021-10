Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Ennepetal - Vermisstes 14-jähriges Mädchen wird gesucht

Ennepetal (ots)

Die Vermisste Vivien K. ist seit dem 20.10.2021 aus einem Mädchenwohnheim in Ennepetal abgängig. Zuletzt wurde sie in Wuppertal-Oberbarmen gegen 15:00 Uhr in einer Eisdiele gesehen. Weitere Aufenthaltsorte in Richtung Hagen und Kreis Unna sind gegeben. Anlaufadressen sind nicht bekannt. Die Vermisste führt ein ausgeschaltetes Mobiltelefon und ein ÖPNV-Ticket mit sich.

Wer hat die Vermisste Vivien K. gesehen oder kann Angaben zu ihrem Aufenthaltsort machen?

Das Fahndungsbild zeigt die aktuelle Oberbekleidung. Dieses finden sie im landesweiten Fahndungsportal der Polizei NRW unter https://polizei.nrw/fahndungen/vermisste/hagen-vermisste-jugendliche

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell