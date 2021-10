Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Zusammenstoß zweier Radfahrer in Neubrandenburg

Neubrandenburg (ots)

Am 08.10.2021 gegen 15:05 Uhr kam es in der Ihlenfelder Straße zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden zwischen zwei Radfahrern. Hierbei befuhr ein 20-jähriger Deutscher mit seinem Fahrrad die Ihlenfelder Straße aus Richtung Sponholzer Straße kommend in Richtung Monckeshof. Hierbei befuhr der den Radweg auf der rechten Fahrbahnseite. Auf Höhe der Hausnummer 105 kam ihm Verkehrswidrig auf dem Radweg ein 18-jähriger Deutscher mit seinem Fahrrad entgegen. Die beiden Fahrräder stießen mit den Vorderrädern zusammen. Hierdurch kamen beide Radfahrer zu Fall. Der 20-jährige wurde dabei so schwer verletzt, dass er mit dem Rettungswagen ins Klinikum Neubrandenburg gebracht werden musste. Dort wurde er stationär aufgenommen. Der 18-Jährige blieb beim dem Unfall unverletzt. Der bei dem Unfall entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 100,-EUR.

Im Auftrag Jens Unmack Erster Polizeihauptkommissar Polizeiführer vom Dienst Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg

