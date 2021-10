Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: PKW stößt mit einem Traktor zusammen

Neubrandenburg (ots)

Am 08.10.2021 gegen 10:15 Uhr kam es auf der B104 zwischen dem Grenzübergang und der Ortschaft Pasewalk zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Traktor und einem PKW. Die 63-jährige deutsche Fahrzeugführerin eines PKW befuhr die B104 aus Richtung Pasewalk kommend in Richtung polnischer Grenze. In der Ortsdurchfahrt Bismark kam sie aus bisher unbekannter Ursache zu weit nach links von der Fahrspur ab und stieß mit einem im Gegenverkehr befindlichen Traktor eines 65-jährigen deutschen Fahrzeugführers zusammen. Hierbei zog sie sich schwere Verletzungen zu und musste mit einem Rettungswagen in die Klinik nach Pasewalk gebracht werden. Der bei dem Unfall entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 3.300,-EUR.

