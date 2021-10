Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Tänzerisches und Brillantes - Das 25. Benefizkonzert kann stattfinden

Neubrandenburg (ots)

Das Benefizkonzert des Polizeipräsidiums Neubrandenburg und der Gewerkschaft der Polizei, Kreisgruppe Neubrandenburg kann am 15. Oktober 2021, um 19:30 Uhr, in der Konzertkirche stattfinden. Pandemiebedingt mussten wir es mehrfach verschieben.

Normalerweise ist dieses beliebte Konzert immer vollständig ausverkauft. Und auch für dieses Jahr waren trotz aller Unsicherheiten bereits weit über 600 Karten verkauft worden. Leider konnten wir aufgrund der aktuellen Hygienebestimmungen nicht allen Kartenbesitzern eine Teilnahme ermöglichen. Doch unsere Gäste zeigten sich wie immer solidarisch. Viele Besucher gaben ihre Karten, nach einem Anruf des Organisators Torsten Dowe, freiwillig zurück. Diese Karten behalten dann ihre Gültigkeit für das Konzert im nächsten Jahr, oder die Inhaber bekommen ihr Geld zurück. Dafür ein herzliches Dankeschön!

Durch diese doch sehr aufwendige Aktion ist es uns jedoch gelungen, zumindest 390 Gästen einen unvergesslichen Abend zu ermöglichen. Es ist daher verständlich, dass keine Karten mehr zu erwerben sind.

Für unsere 390 Gäste gibt es zum 25. Benefizkonzert auch eine Premiere! "Tänzerisches und Brillantes" wird das Abschlusskonzert im Rahmen des Dirigierkurses der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Frankfurt/ Main sein. Kursleiter Professor Vassilis Christopoulos und die Neubrandenburger Philharmonie werden mit Werken von Johann Strauß und Richard Strauss begeistern und den Besuchern mit diesen beiden Komponisten also Tänzerisches und Brillantes bieten.

Durch unser Benefizkonzert können wir auch in diesem Jahr wieder zahlreiche ehrenamtliche Vereine unterstützen. Gegenwärtig haben wir bereits eine Spendensumme von rund 10.000 EUR erreicht. Hauptbegünstigter Verein ist ein Jubilar - der Weisse Ring, dessen Landesverband MV sein 30-jähriges Bestehen feiert.

Um eines müssen wir die Gäste in diesem Jahr noch bitten: Bringen Sie bitte Ihre alten Karten aus dem letzten Jahr mit - diese Karten werden mit den jetzt gültigen am Eingangsbereich getauscht. Wir mussten die Sitzplatzanordnungen an die aktuellen Hygienebestimmungen anpassen. Unsere Besucher müssen nicht getestet sein, nur das Tragen des Mund-Nasen-Schutzes bis zum Sitzplatz ist notwendig.

Wir freuen uns, dass wir Sie begrüßen dürfen und wünschen all unseren Gästen einen unvergesslichen Abend.

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell