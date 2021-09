Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Verdeck vom Cabrio zerstört - Autoradio entwendet

Wolfsburg (ots)

Helmstedt, Streplingerode

16.09.2021, 18.00 Uhr - 17.09.2021, 05.40 Uhr

Einen Schaden von rund 1.000 Euro richteten Unbekannte bei einem Einbruch in einen BMW an, den sein Benutzer in der Straße Streplingerode abgestellt hatte. Der Wagen stand zwischen Donnerstagabend 18.00 Uhr und Freitagmorgen 05.40 Uhr in einer Parkbucht in der als Einbahnstraße eingerichteten Straße auf der linken Fahrbahnseite in Richtung der Straße Ziegenmarkt. In dieser Zeit haben Unbekannte das Verdeck des BMW-Cabrio zerstört und das im Fahrzeug verbaute Autoradio entwendet.

Die Polizei hofft auf Zeugen und bittet um Hinweise an die Rufnummer 05351/521-0.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell