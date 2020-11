Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Werne, Bürgermeister-Grube-Straße

Am Schwanenplatz Zwei Tageswohnungseinbrüche durch Ablenkung

WerneWerne (ots)

Am Samstag den 14.11.2020, gegen 13:30 Uhr und 14:10 Uhr wurden in Werne auf ähnliche Art und Weise zwei Seniorinnen bestohlen. Die beiden geschädigten Frauen (79 und 92 Jahre) wurden an ihrer Wohnungstür von einer weiblichen Person abgelenkt. Unter dem Vorwand eine Spende zu entrichten und eine Unterschrift zu leisten wurde die Geschädigten in ein Gespräch verwickelt. In beiden Fällen wurde auch nach einem Glas Wasser verlangt. Eine weitere Person ist in dieser Zeit durch die auf Kipp stehenden Terrassentüren in die Wohnungen eingedrungen und konnte so Bargeld und Schmuck entwenden.

Die Beschreibung der weiblichen Person lautet wie folgt: ca. 30 Jahre, mittelblonde langere Haare, spricht deutsch mit Akzent

Die Ermittlungen in beiden Fällen dauern noch weiter an. Wer hat etwas beobachtet oder gesehen? Bleiben Sie wachsam!

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Werne unter der Rufnummer 02389-921-3420 oder 02303-921-0 entgegen. /CP

