Polizei Wolfsburg

POL-WOB: 10 Jahre alter Passat gestohlen - 5.500 Euro Schaden

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Neindorf, Am Moosholz

15.09.2021, 20.00 Uhr bis 16.09.2021, 06.00 Uhr

In der Nacht zum Donnerstag wurde in der Straße Am Moosholz ein 10 Jahre alter grauer Passat entwendet. Der 43-jährige Eigentümer hatte seinen Pkw am Mittwochabend vor der Haustür geparkt. Als seine Frau am anderen Morgen zur Arbeit fahren wollte stellte sie fest, dass der Passat gestohlen worden war. Der Schaden dürfte sich nach ersten Schätzungen auf etwa 5.500 Euro belaufen. Zeugenhinweise bitte an das 2. Fachkommissariat in Wolfsburg unter der Telefonnummer 05361/4646-0.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell