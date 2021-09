Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Hund ruht sich auf Fußweg aus - Radfahrerin stürzt und verletzt sich leicht

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Neue Reihe

16.0.2021, 16.49 Uhr

Ein Verkehrsunfall zwischen einer Fahrradfahrerin und einem Hund ereignete sich am Donnerstagnachmittag in der Straße Neue Reihe. Nach Aussagen von Zeugen befuhr gegen 16.49 Uhr eine 69 Jahre alte Radfahrerin aus Wolfsburg mit ihrem Rad den Radweg an der Straße Neue Reihe. In der dortigen Unterführung der Straße lag ein großer dunkler Hund unangeleint mitten auf dem Weg. Die 69-Jährige erkannte das Tier zu spät und kollidierte mit dem Dobermann-Schäferhund Mischling.

Dabei stürzte sie vom Rad und zog sich mehrere Verletzungen zu.

Sie wurde von einer Rettungswagenbesatzung medizinisch versorgt und zur weiteren Untersuchung ins Klinikum verbracht.

Der Hund schien sich auf den ersten Blick keinerlei Verletzungen zugezogen zu haben, sollte aber von seinem Halter noch am selben Tag einem Tierarzt vorgestellt werden.

Wo sich der Halter des Hundes zur Unfallzeit aufhielt und warum das Tier nicht angeleint auf dem Radweg lag werden die weiteren Ermittlungen ergeben.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell