Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 201030.1 Schwentinental: Straßenverkehrsgefährdung - Zeugen gesucht

SchwentinentalSchwentinental (ots)

Am Donnerstag, dem 22.10.2020, kam es im Wehdenweg (L52) nur durch glückliche Umstände nicht zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein schwarzer Mercedes überholte im Kurvenbereich vor der Kreuzung Wehdenweg / Klingenbergstraße derart rücksichtslos und gefährdend, dass es fast zu einem Frontalzusammenstoß mit einem entgegenkommenden Audi gekommen wäre. Die Polizei sucht Zeugen des Vorfalles.

Gegen 17:50 Uhr befuhr der Fahrer eines Fiat den Wehdenweg aus Kiel kommend in Richtung Schwentinental. In einer langgezogenen Linkskurve vor dem Kreuzungsbereich Wehdenweg / Klingenbergstraße wurden der Fiat und ein davor fahrender BMW trotz eines dort geltenden Verbotes von einem schwarzen Mercedes überholt. In diesem Moment tauchte in der Linkskurve ein entgegenkommender, roter Audi auf. Der Mercedes schaffte es Zeugenangaben zufolge gerade noch vor einem Zusammenstoß mit dem Audi wieder auf die rechte Fahrspur einzuscheren. Der Fahrer / die Fahrerin des Audis habe sonst keine Chance mehr gehabt, dem Überholenden auszuweichen und einen schweren Verkehrsunfall zu verhindern.

Die Polizeistation Schwentinental hat die Ermittlungen auf Grundlage von § 315 c StGB (Gefährdung des Straßenverkehrs) aufgenommen und sucht Zeugen des Vorfalles. Diese, insbesondere der Fahrer / die Fahrerin des roten Audi, werden gebeten, sich unter 04307-82360 zu melden.

