Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 201029.2 Bothkamp: Geschwindigkeitsmessung in Bothkamp

BothkampBothkamp (ots)

Das Kieler Bezirksrevier hat Mittwoch eine Geschwindigkeitsmessung in Bothkamp durchgeführt. Von knapp 1.000 Fahrzeugen waren 62 zu schnell.

Die Beamten maßen im Zeitraum von 12:45 Uhr bis 16 Uhr an der Landesstraße 49 in Höhe Dosenbek im dortigen 70er-Bereich die Geschwindigkeit von insgesamt 960 vorbeifahrenden Fahrzeugen. 62 von ihnen waren zu schnell. Am schnellsten unterwegs war ein Fahrer, der mit 107 Stundenkilometern die Stelle passierte. Ihn erwarten ein Bußgeld in Höhe von 120 Euro sowie ein Punkt in Flensburg.

Bei einem Fahrer bestand bei der anschließenden Kontrolle der Verdacht, dass er sein Fahrzeug unter Drogeneinfluss gelenkt hatte. Ein Drogenvortest bei dem 41-Jährigen ergab ein positives Ergebnis auf THC, so dass ein Polizeiarzt eine angeordnete Blutprobe entnahm. Das Ergebnis steht noch aus. Die Weiterfahrt wurde untersagt.

Weitere Geschwindigkeitskontrollen im Kreis Plön werden folgen.

Matthias Arends

