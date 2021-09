Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Renault Megane entwendet - 10.000 Euro Schaden

Wolfsburg (ots)

Helmstedt, L 644

15.09.2021, 14.30 Uhr - 15.30 Uhr

Ein grauer Renault Megane verschwand am Mittwochnachmittag zwischen 14.30 Uhr und 15.30 Uhr. Der 54 Jahre alte rechtmäßige Besitzer hatte sein gut 10 Jahre altes Fahrzeug auf einem Parkplatz an der Landesstraße 644 zwischen Helmstedt und Bad Helmstedt ordnungsgemäß verschlossen abgestellt. Als er nach einem Spaziergang wieder zu seinem Fahrzeug zurückkehrte war es verschwunden. Der Schaden wird nach ersten Schätzungen auf 10.000 Euro beziffert. Die Polizei hofft auf Zeugen und bittet um Hinweise an die Rufnummer 05351/521-0.

