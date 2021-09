Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Polizei sucht Besitzer von Fahrrädern

Bild-Infos

Download

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Brahmsring

12.07.2021, 17.00 Uhr

Am 12.07.2021 gegen 17.00 Uhr wurden die Polizei darüber informiert, dass in einem Gebüsch im Brahmsring, zwischen dem dortigen Spiel- und Fußballplatz 5 Fahrräder liegen. Die Polizei hat die Fahrräder sichergestellt und konnte eines dieser Fahrräder dem rechtmäßigen Besitzer zuordnen und wieder zurückgeben. Die Ermittler gehen davon aus, dass die vier verbliebenen Fahrräder ebenfalls entwendet wurden. Von daher fragen die Ermittler, wem gehören die aufgefundenen Räder oder wer kann Hinweise zu den Fahrrädern bzw. deren rechtmäßigen Besitzern geben. Bei allen vier Fahrrädern handelt es sich um 28 Zoll Größen mit schwarzen Felgen von den Herstellern ... - Serious, Modell Rockville, Rahmenfarbe blau, schwarz; - Stevens, Modell 5X, Rahmenfarbe rot, schwarz, weiß; - zwei Bulls-Rädern, Sharptail Shimano, Rahmenfarbe blau, grün, schwarz und - Cross StreetDisc mit der Rahmenfarbe schwarz, weiß, silber.

Hinweise bitte an das 2. Fachkommissariat der Polizei in Wolfsburg, Rufnummer 05361/4646-0.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell