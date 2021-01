Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Fund sakraler Gegenstände

Bild-Infos

Download

Mayen - Rüber (ots)

Am 11.01.2021 wurden im Bereich Rüber mehrere sakrale Gegenstände gefunden; einige der Gegenstände konnten bereits Kapellen in Moselkern und Kalt zugeordnet werden. Wer Angaben zu den abgebildeten Figuren machen kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Mayen unter 02651-8010 oder pimayen@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Mayen



Telefon: 02651-801-0

www.polizei.rlp.de/pd.mayen



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell