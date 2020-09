Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Leichlingen - Radtour endet für zwei Pedelecfahrer im Krankenhaus

Leichlingen (ots)

Gestern (15.09.) gegen 17 Uhr ist es zu einem Verkehrsunfall mit zwei Radfahrern gekommen, bei dem beide schwer verletzt wurden.

Ein 54-jähriger Leichlinger überholte im Waldgebiet in der Ortschaft Fähr mit seinem Pedelec eine befreundete 56-jährige Radfahrerin aus Kerpen, die ebenfalls auf einem Pedelec unterwegs war.

Dabei verhakten sich offenbar die Lenker der beiden Pedelecs, so dass beide die Kontrolle verloren und mit den Rädern eine Böschung hinunter stürzten. Beide Verletzten wurden mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht, wo sie stationär aufgenommen wurden. Die Schäden an den Pedelecs betragen insgesamt circa 500 Euro. (ct)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Rheinisch-Bergischer Kreis

Pressestelle

Telefon: 02202 205 120

E-Mail: pressestelle.rheinisch-bergischer-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell