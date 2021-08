Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Mit Außenspiegel Fußgängerin verletzt

Weilerbach (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Die Polizei sucht den Fahrer eines dunkelblauen BMW-Kombi, der am Dienstagnachmittag gegen 14.30 Uhr durch die Schulstraße gefahren ist. Der Unbekannte hat eine Fußgängerin verletzt, fuhr aber weiter, ohne anzuhalten.

Die betroffene 68-jährige Frau meldete der Polizei, dass sie innerhalb des verkehrsberuhigten Bereichs gegenüber einer Bankfiliale neben ihrem geparkten Auto in Höhe der Fahrertür stand, als sich der BMW von hinten näherte. Als der Wagen an ihr vorbeifuhr, wurde sie von dessen Außenspiegel am Rücken getroffen. Ohne sich darum zu kümmern, fuhr der verantwortliche Fahrer weiter. Die 68-Jährige klagte anschließend über Schmerzen im unteren Rücken.

Vom Fahrzeug des Verursachers ist lediglich bekannt, dass es sich um einen dunkelblauen Kombi, vermutlich einen BMW neueren Modells, gehandelt hat. Der Wagen habe einen gepflegten Eindruck gemacht. Weitere Hinweise bitte an die Polizeiinspektion 2 in Kaiserslautern, Telefon 0631 / 369 - 2250. |cri

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell