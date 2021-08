Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Ohne Führerschein und unter Drogen

Kaiserslautern (ots)

Während einer Streifenfahrt sind Polizeibeamte am Dienstagmorgen in der Kennelstraße auf einen Mercedes Sprinter aufmerksam geworden. Der Grund: Am Steuer erkannten sie einen jungen Mann, von dem sie wussten, dass er derzeit nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist.

Die Beamten stoppten den Transporter und unterzogen den Fahrer einer Kontrolle. Der 28-Jährige konnte - wie erwartet - keinen Führerschein vorlegen.

Doch nicht nur das: Der junge Mann machte außerdem den Eindruck, unter Drogen zu stehen. Er wurde deshalb mit zur Dienststelle genommen und zum Urintest gebeten - dieser bestätigte den Verdacht. Demnach hatte der 28-Jährige gleich mehrere Rauschmittel intus: Kokain, Amphetamin und THC. Eine Blutprobe wurde veranlasst und ein Strafverfahren eingeleitet.

Einen weiteren "berauschten" Fahrer zog eine Streife am Dienstagnachmittag in der Hohenecker Straße aus dem Verkehr. In diesem Fall handelte es sich um einen 40-jährigen Mann, der mit einem E-Scooter unterwegs war. Während der Kontrolle des Fahrers kurz vor 15 Uhr fiel sein drogentypisches Verhalten auf. Auch bei ihm reagierte ein Urintest positiv, deshalb musste er zwecks Blutprobe mit zur Dienststelle kommen. Auf den 40-Jährigen kommt eine Anzeige wegen Fahrens unter Drogeneinfluss zu. Der E-Scooter wurde vorsorglich sichergestellt.

Mit einer alkoholisierten Radfahrerin hatten es Polizeibeamte in der Nacht zu Mittwoch in der Spittelstraße zu tun. Von der Streife gegen 1.30 Uhr gestoppt, gab die 26-Jährige zu, Alkohol konsumiert zu haben. Ein Atemtest zeigte einen Wert von 0,6 Promille. Der Frau wurde deshalb die Weiterfahrt untersagt. |cri

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell