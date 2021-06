Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Radfahrerin verletzt - Polizei sucht Autofahrer

Recklinghausen (ots)

Die Polizei sucht nach einem Autofahrer, der am späten Sonntagabend im Bereich Bergknappenstraße/Berghäuser Straße unterwegs war. Eine 56-jährige Fahrradfahrerin aus Recklinghausen war gegen 22.40 Uhr auf der Bergknappenstraße Richtung Kölner Straße unterwegs. An der Abzweigung zur Berghäuser Straße bemerkte sie einen Autofahrer, der augenscheinlich zu schnell fuhr. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, machte die Frau eine Vollbremsung und stürzte. Dabei wurde sie leicht verletzt. Der unbekannte Autofahrer fuhr weiter. Es soll sich um einen dunklen PKW gehandelt haben, mehr ist nicht bekannt. Der bzw. die betreffende Autofahrer/in wird gebeten, sich bei der Polzei zu melden. Außerdem sucht die Polizei Zeugen, die Angaben zu dem dunklen PKW machen können. Hinweise nimmt das zuständige Verkehrskommissariat in Herten unter Tel. 0800/2361 111 entgegen.

