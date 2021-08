Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Nach Abendbuffet Zeche geprellt

Kaiserslautern (ots)

Ein Zechbetrug ist der Polizei aus einem Restaurant in der Mainzer Straße gemeldet worden. Eine Mitarbeiterin teilte am Montag mit, dass zwei junge Leute am Sonntag gegen 17.30 Uhr ins Lokal kamen. Sie aßen vom Abendbuffet und verließen das Haus wieder gegen 19 Uhr, ohne zu bezahlen.

Mitarbeiter konnten sehen, wie die beiden Zechpreller auf dem Parkplatz in einen Opel Astra mit KL-Kennzeichen stiegen und davonfuhren. Die Ermittlungen laufen... |cri

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell