Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Scheibe eingeschlagen

Kaiserslautern (ots)

Unbekannte Täter haben in der Merkurstraße ein Fenster beschädigt. Am Montagmorgen wurde festgestellt, dass über das Wochenende an den Räumlichkeiten einer Firma eine Scheibe eingeworfen wurde. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung. Ein Angestellter der Firma gab an, dass er am Montag um 02:22 Uhr einen Alarmeingang der Sicherheitsfirma auf sein Handy bekommen hätte. Auf den ersten Blick wurde Nichts entwendet. Von den Tätern fehlt bislang jede Spur. Zeugen, die Hinweise geben können oder Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2250 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |elz

