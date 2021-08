Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Betrüger kapituliert vor Nachfragen

Kaiserslautern (ots)

Durch kritische Nachfragen hat eine Seniorin aus dem Stadtgebiet am Montag einen mutmaßlichen Betrüger dazu gebracht aufzugeben. Wie die 87-jährige Frau am Abend der Polizei meldete, hatte sie gegen 18.30 Uhr einen merkwürdigen Anruf erhalten. Der Mann am anderen Ende der Leitung wollte der Dame weismachen, dass sie weitere Pflegeleistungen erhalten solle. Weil der Dame die ganze Geschichte komisch vorkam, fing sie an, gezielte Rückfragen zu stellen - bis der Anrufer schließlich einfach auflegte.

Eine Rufnummer wurde leider nicht angezeigt. Über den Anrufer konnte die Seniorin lediglich sagen, dass er schlecht Deutsch gesprochen habe. |cri

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell