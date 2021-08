Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Jugendliche machen "lange Finger"

Kaiserslautern (ots)

Zwei 14-jährige Mädchen sind am Montagnachmittag beim Klauen erwischt worden. Die beiden Jugendlichen fielen gegen 15.30 Uhr in einem Drogeriemarkt am Fackelrondell auf, weil sie Kosmetikartikel im Wert von rund 30 Euro einsteckten und an der Kasse vorbeischmuggeln wollten.

Eine Polizeistreife holte die beiden "Langfinger" im Markt ab und brachte sie zum Haus des Jugendrechts. Dort händigten die Mädchen weiteres Diebesgut aus. Das diebische Duo muss nun mit Strafanzeigen und einem Hausverbot in der Drogeriemarkt-Kette rechnen. |cri

