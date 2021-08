Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Marken-Artikel aus Auto geklaut

Kaiserslautern (ots)

Auf Markenartikel hatten es Diebe abgesehen, die in der Nacht von Sonntag auf Montag in ein Auto eingedrungen sind. Zwischen Sonntagabend, 22.30 Uhr, und Montagmorgen, 6.30 Uhr, machten sich die Unbekannten in der Straße "An der Lokhalle" an einem VW Passat zu schaffen und holten sich aus dem Innenraum eine Brille der Marke "Gucci" sowie eine Jacke der Marke "Wellenstein". Beide Gegenstände haben einen Wert von jeweils mehreren hundert Euro - der Gesamtschaden liegt im vierstelligen Bereich.

Der Pkw stand im fraglichen Zeitraum in der Hofeinfahrt eines Wohnanwesens. Wie die Täter in den Wagen eindringen konnten, ist noch unklar. Der Nutzer war sich sicher, das Fahrzeug am Abend verschlossen zu haben, es konnten aber keine Aufbruchspuren festgestellt werden.

Zeugen, denen verdächtige Personen aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Nummer 0631 / 369 - 2620 mit der Kripo in Verbindung zu setzen. |cri

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell