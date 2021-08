Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Loch in Fahrradweg gegraben

Kaiserslautern (ots)

Zwei Männern wird vorgeworfen am Montagabend ein Loch am Ende des Mountain-Bike Wegs zwischen Bremerhof und Rothe Hohl gegraben zu haben. Zeugen, die mit ihren Fahrrädern gegen 19 Uhr in dem Waldgebiet unterwegs waren, beobachteten die beiden 24 und 26 Jahre alten Männer dabei, wie sie mit einem Klappspaten Löcher aushoben. Beim Erblicken der Mountainbiker flohen die Männer. Die Zeugen verfolgten sie und konnten einen von beiden, bis zum Eintreffen der Streife festhalten. Nach Angaben der Zeugen, gab es in der Vergangenheit schon ähnliche Vorfälle an gleicher Stelle. Die weiteren Ermittlungen laufen. |elz

