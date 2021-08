Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Wer hat den Toyota gerammt?

Kaiserslautern (ots)

Dellen, Kratzer und ein kaputtes Rücklicht hat ein Autobesitzer am Sonntagabend an seinem Pkw festgestellt. Offenbar war ein anderes Fahrzeug im Laufe des Tages gegen den Toyota gestoßen. Geschätzter Schaden: rund 2.500 Euro.

Der Toyota Auris stand von 7.30 bis 18.45 Uhr in der Schreberstraße in Höhe des Hauses Nummer 58. In diesem Zeitraum muss ein anderer Autofahrer den Schaden verursacht haben. Er machte sich jedoch aus dem Staub, ohne den Unfall zu melden.

Zeugenhinweise bitte an die Polizeiinspektion 1 in der Gaustraße, Telefon 0631 / 369 - 2150. |cri

