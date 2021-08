Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Rabiater Autofahrer

Kaiserslautern (ots)

Ein Paar aus Kaiserslautern hat am Sonntagabend Strafanzeige gegen einen Autofahrer erstattet. Das Kennzeichen des Wagens ist bekannt, der verantwortliche Fahrer muss noch ermittelt werden.

Wie das Paar den Polizeibeamten berichtete, war es gegen halb 7 mit dem Kinderwagen in der Donnersbergstraße unterwegs und wollte gerade zu seinem Auto laufen, das in einer Parkbucht abgestellt war. In diesem Moment näherte sich aus Richtung Volkspark ein Pkw, der offenbar die Parkbucht vor dem Wagen des Paares ansteuerte.

Der Fahrer habe - ohne Rücksicht auf die Fußgänger - den Gehweg mit benutzt, so dass das Paar samt Kinderwagen auf die Straße ausweichen musste. Als das Paar anschließend am eigenen Fahrzeug angekommen war, legte der Fahrer des anderen Wagens den Rückwärtsgang ein und fuhr so dicht auf, dass er mit seiner Heckstoßstange gegen den stehenden Kinderwagen stieß. Am Kinderwagen entstand dadurch leichter Sachschaden.

Zwischen den beiden Männern kam es daraufhin zum Streit. In dessen Verlauf habe der Autofahrer dem Fußgänger Verletzungen angedroht. Anschließend entfernte er sich. Auf den Unbekannten, von dem eine Personenbeschreibung vorliegt, kommen Anzeigen wegen Unfallflucht und Bedrohung zu. Die weiteren Ermittlungen laufen. Zeugen, die etwas von dem Vorfall mitbekommen haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 / 369 - 2150 bei der Polizeiinspektion 1 in der Gaustraße zu melden. |cri

