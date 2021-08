Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Fahrraddieb nutzt Gelegenheit

Kaiserslautern (ots)

Ein Fahrraddieb hat am helllichten Sonntagnachmittag in der Pariser Straße zugeschlagen. Zwischen 16.50 und 17.20 Uhr riss sich der Unbekannte ein Fahrrad der Marke Raymon unter den Nagel, das in Höhe einer Spielhalle abgestellt war.

Der 22-jährige Eigentümer räumte gegenüber der Polizei ein, dass er das Fahrradschloss nur am Sattel des Fahrrads befestigt hatte. Der Dieb konnte es entfernen, ohne das Schloss aufzutrennen. Das Fahrrad hat einen Wert von mehreren hundert Euro.

Zeugen, die gesehen haben, wer sich im fraglichen Zeitraum an dem Fahrrad zu schaffen gemacht, können sich unter der Nummer 0631 / 369 - 2250 bei der Polizeiinspektion 2 in der Logenstraße melden. |cri

