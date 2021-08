Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Nochmal Glück gehabt

Kaiserslautern (ots)

Sozusagen noch einmal "Glück" hatte ein unvorsichtiger Autobesitzer am Wochenende in der Innenstadt. Der 54-jährige Mann hatte sein Auto in der Nacht zu Samstag in der Hasenstraße abgestellt, den Wagen aber nicht verschlossen. Als er am Sonntagabend - also fast 48 Stunden danach - wieder zu seinem Pkw kam, stellte der Mann fest, dass unbekannte Täter in das Fahrzeug eingedrungen waren und den Innenraum durchsucht hatten. Das Handschuhfach war geöffnet und Gegenstände lagen auf den Sitzen verteilt.

Offenbar fanden die Täter aber nichts "Brauchbares" - ersten Überprüfungen zufolge wurde nichts gestohlen.

Die Tatzeit liegt zwischen Samstag, 1.30 Uhr, und Sonntag, 20 Uhr. Zeugen, die in diesem Zeitraum verdächtige Personen beobachtet haben, werden gebeten, unter der Nummer 0631 / 369 - 2250 mit der Polizeiinspektion 2 Kontakt aufzunehmen. |cri

