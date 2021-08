Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Beleidigungen und SChläge

Kaiserslautern (ots)

Wegen des Verdachts der Körperverletzung ermittelt die Polizei gegen zwei Männer. Den Beiden wird vorgeworfen, am frühen Sonntagmorgen in der Steinstraße einen 23-Jährigen körperlich attackiert zu haben. Wie genau es zu der Auseinandersetzung gekommen ist, muss noch geklärt werden. Zeugen gaben an, dass der 23-Jährige die zwei Männer im Voraus beleidigt hatte. Der 23-Jährige hatte eine Platzwunde am Kopf, die durch den Rettungsdienst versorgt versorgt. Die weiteren Ermittlungen laufen. |elz

