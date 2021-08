Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Brillenverlust sorgt für Ruhestörung

Kaiserslautern (ots)

Wegen einer Ruhestörung ist die Polizei am frühen Sonntagmorgen in die Fußgängerzone gerufen worden. Anwohner hatten sich kurz nach 7 Uhr beschwert, weil ein Mann laut herumschreien würde. An der beschriebenen Stelle fanden die Beamten einen 32-Jährigen, der sich lautstark über den Verlust seiner Brille ausließ. Mit Hilfe einer Zeugin, die aus dem Fenster schaute und von ihrer erhöhten Position aus die Brille ein paar Meter weiter liegen sah, konnte das gute Stück gefunden und dem Mann übergeben werden. Um sicherzustellen, dass er nicht weiter herumkrakeelt, wurde dem 32-Jährigen ein Platzverweis bis Sonntagabend erteilt.

Bereits am frühen Samstagmorgen hatten es Polizeibeamte in der Hermann-Gehlen-Straße mit einem "Schreihals" zu tun. Gemeldet wurde gegen 6.40 Uhr ein Mann, der in Höhe einer Tankstelle auf dem Gehweg liegen und Passanten anschreien würde. Als die Streife auf dem Weg zur beschriebenen Stelle war, kam der amtsbekannte Mann den Beamten entgegen. Er verhielt sich ruhig und wurde aufgefordert, nach Hause zu gehen.

Mit demselben Mann hatten es Polizeibeamte am Sonntagabend erneut zu tun. Diesmal hielt er sich in einem Wohngebiet - in dem er selbst nicht wohnt - auf und schrie laut herum. Der 56-Jährige erhielt einen Platzverweis und trollte sich... |cri

