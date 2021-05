Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 210526-5: Cannabisfund in Mehrfamilienhaus

Wesseling (ots)

Polizeibeamte stellten unter anderem 80 Gramm Marihuana sicher.

Ein aufmerksamer Zeuge hat der Polizei Rhein-Erft am Dienstag (25. Mai) gegen 13.30 Uhr einen mutmaßlichen illegalen Drogenhandel in einem Mehrfamilienhaus an der Flach-Fengler-Straße gemeldet. Der Zeuge beschrieb den Beamten außerdem mögliche Tatverdächtige, die sich regelmäßig und mehrere Stunden täglich in einem Kellerraum des Mehrfamilienhauses aufhalten sollen. Eine weitere Zeugin bestätigte dies.

Beim Eintreffen der Polizisten flüchteten die mutmaßlichen Tatverdächtigen zunächst. An der Eingangstür des Mehrfamilienhauses trafen die Beamten wenig später auf einen Mann (28), auf den die Personenbeschreibung des Zeugen zutraf. Weil der 28-Jährige keinen Ausweis bei sich trug, nahmen ihn die Polizisten zur genauen Identitätsfeststellung mit zur Wache.

Am Tatort fanden die Beamten zwei Plastiktüten mit insgesamt rund 80 Gramm Marihuana sowie Zubehör für den Konsum und Handel mit Betäubungsmitteln. Die Beamten stellten alle aufgefundenen Gegenstände sicher und fertigten eine Anzeige wegen des Verdachts des illegalen Handeltreibens mit Cannabisprodukten. Die Ermittlungen dauern an. (sc)

